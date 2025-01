Se ne va anche lei Grande Fratello l’addio della concorrente fa scoppiare il caso

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata di mercoledì delpromette emozioni forti e momenti decisivi. Tra i temi più caldi ci sarà la decisione su eventuali provvedimenti contro Helena Prestes per il gesto del bollitore lanciato e lo scontro (quasi fisico) con Ilaria Galassi. L’ipotesi di una squalifica per la Galassi sembra sempre più concreta, ma c’èchi parla di un suo possibile ritiro volontario.Durante la serata di ieri, una conversazione tra Ilaria Galassi e Zeudi Di Palma ha acceso i riflettori sulla situazione. Dopo un lungo confronto in camera, Zeudi si è allontanata sussurrando tra sé e sé: “Uff che p*lle che Ilaria se ne va”. Sebbene la regia abbia prontamente tolto l’audio, i telespettatori hanno colto questa anticipazione, che sembra confermare il possibile abbandonoGalassi.