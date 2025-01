Romadailynews.it - Roma, aggredisce l’autista dell’ambulanza con un martello: arrestato

Un 38enne fermato dai carabinieri per aver colpito un soccorritore durante un intervento di emergenza.Un episodio di violenza si è verificato ieri mattina a, nel quartiere Collatino, in via Labicana. Un uomo di 38 anni ha chiamato un’ambulanza per soccorrere la zia, che si sentiva male, ma all’arrivo dei sanitari ha dato in escandescenze e ha aggreditodel mezzo con un.L’aggressore avrebbe insistito per decidere personalmente in quale ospedale trasportare la donna, causando una lite con i soccorritori. La discussione è presto degenerata e il giovane ha colpito il conducente, un operatore sanitario di 30 anni, procurandogli ferite giudicate guaribili in cinque giorni.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dai colleghi della vittima. L’uomo è statocon le accuse di interruzione di pubblico servizio e lesioni personali contro operatori sanitari.