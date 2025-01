Inter-news.it - Milan, Gabbia in dubbio! Sorpresa Leao? La probabile formazione di Conceicao

Questa sera, ildi Sérgioaffronterà l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana. Il tecnico portoghese cerca ispirazione dal successo ottenuto da Paulo Fonseca a inizio stagione, quando un 4-4-2 simile permise di battere l’Inter di Inzaghi. Conancora ine la possibilelegata a Rafael, ecco ladei rossoneri.MODULO FLESSIBILE – Il 4-4-1-1 delscelto per stasera potrebbe trasformarsi in un più offensivo 4-2-3-1 durante le fasi di possesso palla, con Christian Pulisic pronto a muoversi tra le linee alle spalle di Álvaro Morata, unica punta di ruolo in. Sulla sinistra dovrebbe agire Luis Jiménez, mentre Yunus Musah sarà schierato come esterno destro, garantendo corsa e copertura in entrambe le fasi di gioco. A centrocampo, Fofana e Reijnders formeranno la coppia centrale, mentre in difesa i titolari saranno Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernandez, con Mike Maignan a proteggere i pali.