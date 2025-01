Rompipallone.it - Insigne torna in Italia, c’è l’annuncio: la destinazione è da non credere

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 6 Gennaio 2025 20:00 di redazioneLorenzoè molto vicino al ritorno in patria, dopo l’esperienza negli Stati Uniti. L’esterno vola verso unada nonDopo diverse settimane, alcune voci su un possibile ritorno in patria da parte di Lorenzosono andate sempre più in crescendo. L’ex attaccante del Napoli, al momento, è in forza al Toronto in MLS.Il campionato americano però durante questa pausa – in quanto comincerà il 22 febbraio – potrebbe vedere un top andare via.è voglioso di cambiare aria ere in, con diverse squadre che hanno cominciato a sondare il terreno per capire i presupposti.Il calciomercato è pronto a regalare sorprese.re nel calcio che conta, specialmente in ottica Mondiale 2026, può essere un’occasione per il classe ’91 di mettersi nuovamente sotto i riflettori.