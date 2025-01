Oasport.it - LIVE Conegliano-Roma, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: nuovo impegno per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro della Serie A1 dicasalingo per le campionesse del mondo che ospitano davanti al proprio pubblico la formazione capitolina nella sedicesima giornata del massimo campionato italiano di pallavolo.Primodelanno per, che vuole prolungare la striscia di imbattibilità di questa stagione. L’impresa non sembra essere troppo complicata per la Prosecco Doc Imocoche affronterà la Smi, terzultima in campionato. Santarelli potrebbe anche optare per fare un pesante turn-over schierando le cosiddette seconde linee e ricorrendo alle proprie campionesse solo in caso di bisogno. Nella gara d’andata disputata al PalaEur le ragazze di Santarelli si sono imposte per 3-1.