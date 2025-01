Ilgiorno.it - L’importanza del primo soccorso insegnato ai ragazzi delle medie

delnelle scuole. La Sos Novate è sempre più impegnata della formazione ae professori, per trasmettere nozioni che possono salvare vite. L’ultima iniziativa è avvenuta alla scuola media Orio Vergani in via dello Sport, una mattinata formativa dedicata agli studenti e ai professoriclassi terze. L’insegnamentobasi dele rianimazione è avvenuto attraverso una parte teorica e una parte pratica. La breve lezione teorica, attraverso l’uso di slide, ha permesso aidi conoscere per la prima volta il protocollo BLS laico, le manovre di rianimazione, secondo le linee guida internazionali. "La parte pratica, attraverso l’utilizzo dei manichini e con la supervisione degli istruttori volontari Sos Novate, ha permesso aidi imparare e mettere alla prova le prime manovre salvavita, in particolare il massaggio cardiaco in caso di arresto circolatorio" spiega Massimiliano Aliprandi, responsabile della formazione Sos Novate.