WWE | SmackDown Lowdown sarebbe stato cancellato

Il 2025 è cominciato da meno di una settimana e sono già arrivati i primi grandi cambiamenti in casa WWE: dopo il passaggio dia 3 ore e la vittoria del WWE Women’s Championship di Tiffany Stratton, arriva anche un’altra notizia, giunta ai più nel silenzio generale. Infatti, secondo fonti interne a Stamford, la WWE avrebbe deciso di cancellare lo show post-, ovvero, dopo 4 anni di programmazione. Lo show, spesso condotto da Megan Morant e Scott Stanford, provvedeva un’analisi dei migliori momenti diin circa mezz’ora, arricchendo il programma anche con interviste esclusive dal backstage. Lo show non era giàmandato in onda lo scorso 27 dicembre, dopo l’ultima puntata didel 2024, ma nelle ultime ore èproprio Scott Stanford a confermare ai fan su X che lo show non andrà più in onda ed èsenza alcun annuncio ufficiale.