Usa, il capo della Sanità: "L'alcol è cancerogeno, etichette sulle bottiglie"

Che l’eccesso di alcolici fosse dannoso per la salute non è un segreto. Ma il surgeon general americano Vivek Murthy, che non è nuovo a decisioni radicali per tutelare i cittadini come quando ha proposto di mettere su ogni social un avvertimento sui rischi per la salute mentale, si è spinto oltre. Iloperativoamericana ha chiesto chebevande alcoliche sia applicata un’etichetta che metta in guardia i consumatori sui rischi di cancro, come quelle che da anni campeggiano sui pacchetti di sigarette. Non solo, Murthy ha espresso la necessità di rivedere le linee guida sui limiti che negli Stati Uniti sono tra i più stretti al mondo. Secondo i dati citati dal surgeon general, il consumo di alcolici aumenta il rischio di sviluppare almeno sette tipi di tumori: al seno, al colon, al fegato, all’esofago, bocca, gola e laringe.