Nikita Pelizon interviene su quello che ha fatto Helena le critiche

E dopo la reazione di Beatrice Luzzi al caos generato daPrestes con il lancio del bollitore del Grande Fratello, un’altra grande protagonista del reality ha deciso di dire la sua. La vincitrice del GF Vip 7 e grande amica di(che con lei ha anchePechino Express) si è espressa su Twitter, alzando un polverone.ha sottolineato come le provocazioni continue (di Jessica Morlacchi) abbiano portato al lancio stellare del bollitore.“In una grotta, se la goccia cade sempre sullo stesso punto si crea una stalagmite. La stalagmite non si crea da sola. Se la goccia sono parole insistenti e pesanti, non giustifico il “lancio” della stalagmite, ma si merita zero difesa la goccia. Grande Fratello dai Piera a“.In una grotta, se la goccia cade sempre sullo stesso punto si crea una stalagmite.