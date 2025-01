Zonawrestling.net - WWE: Riduzione significativa dei Live Event, il primo show è previsto per marzo in Germania

La WWE ha apportato un cambiamento significativo alle sue attività commerciali, sospendendo i consuetiper i primi mesi del 2025. Secondo il programma attuale, non sono previsti spettacoli dal vivo né a gennaio né a febbraio. Ilappuntamento senza alcuna trasmissione televisiva èper il 15a Dortmund, in, nell’ambito del prossimo tour europeo, che prevede incontri dal vivo e registrazioni televisive in vari Paesi.Un pò di riposoSecondo rumor, le Superstar “sono molto contente” che non ci siano housefino a metà. Per la cronaca, alla fine del 2024, il presidente di TKO Mark Shapiro ha dichiarato che la federazione intendeva ridurre il numero dii non trasmessi: “Il brand WWE, anche se dobbiamo ancora farlo crescere, è in piena attività in questo momento.