Lanazione.it - Tre nuovi sospettati per la morte del 17enne. Maati tirato giù dal bus e colpito per uccidere

Firenze, 3 gennaio 2025 – A un passo dalla salvezza. A un passo da un viaggio, difficile come era stato fino a quel punto, certamente con posto in piedi, ma destinazione vita. A un passo dal sedile del bus della linea 30 di Autolinee Toscane,Moubakir, ilaccoltellato aall’alba di domenica in via de’ Tintori a Campi, è stato agganciato per il giacchetto, strattonato in strada e brutalmente ucciso. A dirlo sono le immagini delle videocamere, che hanno immortalato il delitto e i suoi autori. Una scena del crimine “dinamica”, la definiscono gli investigatori, con un continuo via vai di giovani: c’è chi esce dal locale, chi corre per prendere l’autobus, chi scappa appena capisce la gravità della situazione, e chi invece ha le mani sporche di sangue. Ieri sono stati identificati altre tre sospetti, componenti del branco che avrebbero partecipato all’aggressione letale per il giovane di Certaldo.