Ilgiorno.it - Smog a Milano e provincia, scattano le misure di secondo livello: quali sono e chi non può circolare

, 3 gennaio 2024 – È ancora allarmee in Lombardia. Per questo, da oggi, venerdì 3 gennaio, nel capoluogo lombardo e in altri comuni dell'hinterland entrano in vigore le "temporanee anti inquinamento" dipreviste dal "protocollo Aria" di regione Lombardia. Già dall'ultimo giorno del 2024 nel capoluogo meneghinoattive ledi primo, che vengono rafforzate perché la situazione non è migliorata. Dallo scorso 26 dicembre, infatti, i livelli di Pm10 in città hanno sempre superato il limite di 50 µg/m3, con un picco di 149,3 il primo giorno del 2025., livelli di PM10 di nuovo sopra i limiti: divieti per le auto inquinanti dal 31 dicembrediEcco in cosa consistono letemporanee di, stando al sito dedicato di Regione Lombardia: Dalle 7.