Ilgiorno.it - Bimba ferita da un colpo di pistola: “L’arma lasciata sul comodino pronta a sparare. Il proiettile le ha trapassato la testa”

GARDONE VALTROMPIA – Da un lato, le preoccupanti condizioni della piccola, che rimane in coma, ricoverata in terapia intensiva, per ilche le halada parte a parte. Dall’altro, il dramma di una famiglia, e di un padre in particolare, che deteneva legalmente lada cui è partito ilper sbaglio, iscritto al registro degli indagati per omessa custodia dele per le lesionise gravissime della figlioletta. Il cui destino è appeso a un filo. È questo il perimetro all’interno del quale si snoda la tragica vicenda piombata il pomeriggio di Capodanno sulla tranquillità festaiola vissuta in una villetta di Gardone Valtrompia, paese di undicimila e rotti anime in provincia di Brescia. È quaggiù, in questa terra famosa al mondo per l’industria armiera, che è accaduto l’inaudito.