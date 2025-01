Lettera43.it - Cecilia Sala, le telefonate ai familiari: «Dormo per terra, mi hanno tolto anche gli occhiali»

Leggi su Lettera43.it

, la giornalista italiana detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, ha denunciato le dure condizioni al quale è sottoposta. Durante una telefonata ai genitori e al compagno Daniele Raineri, avvenuta il 1° gennaio, la 29enne ha descritto un quadro desolante: «per, migli». Come riportato da Corriere della Sera e Repubblica,ha raccontato che la cella in cui si trova è angusta, priva di materassi o letti, e illuminata costantemente da una luce al neon che rimane accesa giorno e notte, privandola di ogni possibilità di riposo. «Fate presto», ha ribadito la reporter durante i colloqui telefonici, mentre in Italia Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano arrestato a Malpensa, ha professato la sua innocenza dichiarandosi «un accademico, non un terrorista».