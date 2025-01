Metropolitanmagazine.it - Tony Effe e la “vendetta” contro Gualtieri: a Capodanno è salito sul palco con la fascia tricolore

Leggi su Metropolitanmagazine.it

VS Roberto, il dissing che sta tenendo banco quasi più di quello con Fedez, sembrerebbe essere finalmente giunto al capolinea. L’infinita polemica legata all’invito revocato nei confronti del rapper da parte del Comune di Roma ha acceso le ultime settimane, portando a ritiri (Mahmood e Mara Sattei) e nuove lineup messe insieme in fretta e furia per salvare capra, cavoli e concertone al Circo Massimo.Ora, fortunatamente,è passato, e si può mettere un punto definitivo all’ultima querelle del 2024. La serata organizzata dall’amministrazione della capitale alla fine si è tenuta senza ulteriori intoppi, animata dalla presenza di Gabry Ponte, e l’ex leader della Dark Polo Gang ha potuto cantare al PalaEur, senza censure e cambi di rotta. Proprio suldel palazzetto, tuttavia,si è tolto l’ultimo sassolino dalla scarpa.