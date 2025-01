L’attivismo italiano si rivolge al governo | 33 proposte contro la crisi climatica

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Flavio Natale della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito ASviS del 19 dicembre 2024. ***Tasse sulle emissioni, più comunità energetiche, educazione, tra le richieste del “Libro bianco degli Stati generali dell’azione per il clima”. Appello a istituzioni e privati: il cambiamento climatico è una sfida collettiva che va risolta insieme. Il messaggio del “Libro bianco degli Stati generali dell’azione per il clima”, firmato da oltre 200 tra attivisti e attiviste (rappresentati di oltre 80 organizzazioni) e diffuso il 7 dicembre, è chiaro: necessario sostenere chi opera per la transizione ecologica e penalizzare chi va in direzione che contraria, sia che appartenga al settore privato che al pubblico.