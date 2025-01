Biccy.it - Gruppo di gieffini muove accuse folli verso il Grande Fratello

Il complottismo che di solito nasce e si alimenta tra fandom su Twitter ha contagiato anche undi, il virus è entrato anche nella casa del. MariaVittoria Minghetti, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Jessica Morlacchi ieri si sono appartati in camera a sparlare di Helena Prestes ed hanno mossodavvero bislacche nei confronti del GF (e di Alfonso Signorini?). Secondo ildi concorrenti la modella brasiliana sarebbe protetta e adesso i quattro aspettano la puntata di lunedì per vedere se Helena sarà vittima di qualche provvedimento per le parolacce dette nei confronti di Shaila.Shaila, Jessica, Lorenzo e MariaVittoria su Helena: ilpunta il dito contro il.Lorenzo ha detto: “Se la difendono qui è tutto un magheggio dai! E lo è, perché io lo penso davvero che è stata difesa tanto.