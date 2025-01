Collura Clementi Belligambi Tutino | nuovi ingressi nel Cda di AMCO

Leggi su Ildenaro.it

L’assemblea straordinaria di– Asset Management Company Spa, presieduta da Giuseppe Maresca, approva l’adozione del sistema di governance monistico. Questa trasformazione prevede che il controllo sulla gestione sia svolto da un Comitato per il Controllo sulla Gestione all’interno del Cda, sostituendo il precedente collegio sindacale. L’assemblea nomina come membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione:Cristina, presidente del Comitato,Lucia Foti,Marco.Inoltre, è nominata Anna Paola Negricome nuovo consigliere. Con queste nomine, il consiglio d’amministrazione passa da 5 a 9 membri.L'articolonel Cda diproviene da Ildenaro.it.