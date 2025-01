Inter-news.it - Ancelotti su Nico Paz: «Futuro al Real Madrid? Noi lo monitoriamo»

Ilsegue con attenzione il talento diPaz. Gli spagnoli hanno messo nel mirino il suo nome, con Carloche si è espresso sul suo. ATTENZIONE – Sia Inter chemonitorano da tempoPaz. Il gioiellino del Como è finito da tempo nel mirino delle grandi big. Il centrocampista spagnolo è legato indirettamente al club spagnolo con una clausola in favore ai Blancos e un 50% sulla futura rivendita. Allo stesso tempo però, anche Carloha cerchiato in rosso il suo nome nel mirino. Il tecdegli spagnoli ne ha parlato nel corso di un intervento a Radio Anch’io Sport: «Paz può far parte deldelsicuramente. Restiamo aggiornati sui suoi progressi al Como. È un grande talento, è davvero molto bravo. Andare in Italia è stata una scelta giusta, gli serviva per giocare regolarmente».