Piazza San Pietro perché c’è un obelisco egizio? E che cosa c’entrano le lenticchie?

Leggi su Funweek.it

L’inSanè secondo per grandezza solo a quello che si trova al Laterano. Il blocco di granito rosso è alto più di 33 metri, compreso il basamento, e pesa 330 tonnellate. L’antico monumento si trova nella, per volere di Papa Sisto V, dal 1586. Viene spontaneo chiedersi: come mai unsi trova a Roma?LEGGI ANCHE: — Quando si mangiano lea Capodanno prima o dopo la mezzanotte?E com’è stato possibile trasportarlo fino a lì? Una curiosa storia risponde a queste domande.inSan: ecco da dove provienePartiamo col dire che non ci sono geroglifici su questo specifico: conosciamo la sua provenienza grazie alle fonti storiche, secondo le quali fu commissionato da Amenemhet II per Heliopolis; si tratta dunque di un monumento risalente a circa 4.