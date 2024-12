Liberoquotidiano.it - M5S: Conte, 'scomparsa Castiello perdita per tutto il Movimento'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ci ha lasciati il senatore Francesco. Un uomo di grande cultura, con alle spalle un percorso appassionato di studi che lo aveva motivato a prendere quattro lauree. Ha iniziato a lavorare in Banca d'Italia divenendo 'primo avvocato'. Poi, per tanti anni, è stato giudice dei tribunali amministrativi. Quale esponente della società civile cilentana decise poi di mettere le sue competenze a servizio delle battaglie portate avanti dal". Lo scrive sui social Giuseppe. "In questi ultimi anni abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme. La sua finezza culturale, le sue ampie competenze erano pari alla sua integrità morale.ilaccusa con la suauna grande. Tutta la comunità si stringe in un abbraccio ai suoi cari e ricorda un grande e appassionato galantuomo, dal sorriso mite.