Dilei.it - L’Anno che Verrà 2025, cantanti e ospiti della serata (e la possibile scaletta)

Leggi su Dilei.it

Anche quest’anno, Rai 1 presenteràchenella sua nuova veste per il: un evento che mescola musica, comicità e intrattenimento per un Capodanno indimenticabile. Dalle 21:00 in diretta da Reggio Calabria, lo show sarà condotto per la prima volta da Marco Liorni, che prenderà il posto di Amadeus dopo nove edizioni di successo. Lapromette di regalare emozioni e sorrisi con un programma ricco di performance dal vivo,di calibro e sorprese che trasformeranno l’evento in un appuntamento imperdibile per tutti gli italiani.Il nome dell’appuntamento annuale prende nome dall’iconica canzone di Lucio Dalla, un brano stupendo, di una profondità quasi sacra, che ha ispirato il titolo del programma, diventando simbolo di speranza e riflessione.Un palco da sogno: gli artisti e gliQuest’anno, il programma si arricchisce di una lista diche abbraccia vari generi musicali, con la partecipazione di alcuni dei nomi più amatimusica italiana.