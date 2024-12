Iodonna.it - Dalle Torte matte ai Sottaceti ovunque, alla Ciliegiacromia: i trends food per l'anno che verrà sono all'insegna della sperimentazione

Leggi su Iodonna.it

Ogni dicembre, Pinterest rivela le tendenze destinate a decollare l’successivo, in base a ciò che spopola sulla piattaforma. E non si tratta di supposizioni: negli ultimi cinque anni, l’80% delle nostre previsioni sui trend siavverate. Ecco dunque le tendenze culinarie che, con buona probabilità, prenderpiede nel 2025. Ispirazioni di viaggio: le destinazioni di tendenza nel 2025 X Leggi anche › Carne coltivata, grani antichi, nuove tecnologie: il futuro del cibo secondo Sharon Cittonee surrealismo, le tendenzedel 2025 secondo Pinterest PredictsLa parola d’ordine sembra essere la, in chiave decisamente giocosa.