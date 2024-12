Ilrestodelcarlino.it - D’Alessandro: "Piedi per terra, ma amo sognare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimo giorno di allenamenti per i calciatori dell’Atletico Ascoli. Questa mattina alle 9, Mister Simone Seccardini guiderà i suoi ragazzi nell’ultima seduta tecnico-tattica del 2024 e poi ordinerà lo sciogliete le righe per permettere ai suoi ragazzi di festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Domani riposo per poi ritrovarsi giovedì alle 14 sempre al Don Mauro Bartolini per riprendere gli allenamenti in vista del derby di domenica contro la Sambenedettese. Un derby in cui l’allenatore bianconero dovrebbe ritrovare il difensore Leonardo Nonni in ripresa dopo il lieve infortunio muscolare che lo ha tentato lontano dal campo per alcune settimane. Un rientro particolarmente gradito, quello dell’esperto centrale di terza linea, che garantisce assieme a Mazzarani e al capitanoquella necessaria solidità per affrontare la prima della classe con il suo miglior attacco del girone (31 reti).