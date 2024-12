Ciao sei stato grande Cinema in lutto l’attore si è spento circondato dall’amore della sua famiglia

Leggi su Caffeinamagazine.it

nelil 23 dicembre ma solo oggi la notizia è stata resa pubblica. “È morto serenamente,dalla suae dal suo amore”, ha dichiarato la suain una dichiarazione sull’account Facebook del. Nella sua carriera ha preso a parte a film che hanno hanno fatto la storia del. Pellicole come “Guerre stellari”, dove ha interpretato il Capo Squadriglia d’Oro nel prequel di “Guerre stellari: una nuova speranza” (1977).>> “Ti abbiamo vista, confessa”.Fratello, Cesara Buonamici asfalta Zeudi: lei si difende ma finisce malissimoE “Rogue One: A Star Wars Story” (2016). Ha fatto parte anche di altri progettitografici come “Witness” (1985), “Judge Dredd” (1995), “Hellboy” (2004) e “Captain Phillips” (2013).Addio a Angus MacInnes,recitò nella saga di Star Wars“Era più di un attore: era un’anima gentile, premurosa e generosa che ha portato calore e umorismo nella vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto.