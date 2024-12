Oasport.it - Calendario golf 2025: tutte i Major, il programma, i tornei PGA e DP World Tour

Leggi su Oasport.it

Ancora una volta si sta già per aprire una stagione molto lunga: quella del. Uno sport, questo, che apparentemente non si ferma mai, tanto poche sono le pause che si possono trovare tra PGAe DP(l’ormai sdoganato nome sponsorizzato dell’European).La stagione si dipanerà sostanzialmente da gennaio a dicembre con delle differenze. In particolare, in quota PGAsi va avanti con un’alternanza dinormali e di punta fino ad agosto, con l’avvento dei playoff della FedEx Cup che determineranno il migliore sul circuito USA. Poi ci sarà la FedEx Fall, che offre l’opportunità di guadagnare notorietà, punti e non solo. Ildel DP, invece, si suddivide in varie fasi corrispondenti a un certo numero diin precise zone geografiche. In tutto questo sono cinque gli eventi attorno ai quali tutto ruota: i quattroe la Ryder Cup.