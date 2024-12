Botti di Capodanno le associazioni chiedono lo stop | A rischio animali e ambiente

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – No aidi, per il benessere deglima anche per l’. Sono numerosi gli appelli delle associazione, anche quest’anno, per evitare danni e problemi nella notte più lunga dell’anno, mentre i Comuni viaggiano in ordine sparso, fra chi pubblica ordinanze di divieto (generalmente mai rispettato) e chi generici consigli. L’Associazione italiana difesaedAidaa ha pubblicato una serie di consigli per poter gestire la paura dei propri: “La prima regola in assoluto è tenere il più lontano possibile lontani cani e gatti dai luoghi dove si festeggia. Poi non occorre mostrarsi troppo protettivi: potrebbe aumentare la paura; meglio tenerli in una stanza in penombra, lontano dai rumori e minimizzare l’impatto dei, magari, con della musica.