“La pista Stelvio è mal preparata e pericolosa per gli sciatori”. Dopo il terzo incidente in Coppa del Mondo scoppia la polemica

Bormio (Sondrio) – Incidenti accompagnati dalle immancabili polemiche hanno guastato il week-end delladela Bormio, quello che doveva essere un assaggio delle prossime Olimpiadi Milano - Cortina è andato di traverso a molti atleti in difficoltà, per usare un eufemismo, sulla, giudicata “troppo” anche da chi è abituato a rischiare per mestiere.i gravi incidenti a Sarrazin e Zazzi, ieri è stato protagonista di una rovinosa caduta anche Gino Caviezel, il primo a scendere nel SuperG di Bormio ha inforcato prima del salto di San Pietro ed è scivolato lungo il muro a circa 100 chilometri orari. Il campione svizzero è stato trasportato con l’elicottero Rega a Zurigo per essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Secondo il sito svizzero Blick, avrebbe riportato lesioni alla spalla e a un ginocchio.