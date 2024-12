Golssip.it - Gualtieri: “Tony Effe? Meglio correggere un errore che far finta di niente”

Il sindaco di Roma, Roberto, ha rilasciato dichiarazioni in merito alla controversa vicenda di Toni, il trapper inizialmente invitato a esibirsi al Capodanno di Roma al Circo Massimo, ma poi escluso dalla line-up per le critiche legate ai testi delle sue canzoni, ritenuti violenti e misogini. «Abbiamo già detto tutto quello che c’era da dire sull’originario», ha dichiarato, sottolineando l'importanza di riconoscere egli sbagli piuttosto che perseverare. Per il sindaco, «èriconoscere une correggerlo che faredi». Nonostante la polemica,ha voluto tranquillizzare la cittadinanza, assicurando che il concerto di Capodanno sarà comunque un grande successo. «Avremo un bellissimo concerto», ha affermato, citando gli artisti confermati come Gabry Ponte, Boy George e i Culture Club, insieme alla PFM, la Notte della Taranta e l'Orchestraccia.