Panorama.it - Claudio Martelli, “merito, bisogno e… tumulto”: quarant’anni dopo

Leggi su Panorama.it

La Prima conferenza programmatica del Partito socialista italiano, svoltasi tra il 31 marzo e il 4 aprile del 1982 a Rimini per discutere di come “governare il cambiamento”, fu un avvenimento epocale nella storia del partito. Al tavolo dei relatori si alternarono alcune delle personalità di maggior spicco, tra cui Massimo Severo Giannini e Riccardo Lombardi, Federico Mancini eSignorile, Enzo Cheli e Gianni De Michelis, Rino Formica e Franco Reviglio, Valdo Spini e Gianni Baget Bozzo, Gino Giugni e Carlo Ripa di Meana, Giorgio Ruffolo, Francesco Forte e Giorgio Benvenuto., allora 38enne, con la sua relazione “Un’alleanza riformista fra ile il, disegnò un nuovo manifesto del moderno riformismo socialista incentrato su temi come lavoro, scuola, ruolo della politica in Italia: e fu proprio in quell’occasione che il giovane vice segretario del PSI condensò la sua visione innovativa nella formula de “Ile il”, grazie alla quale il riscatto sociale e la valorizzazione delle singole capacità personali entrarono nel vivo del dibattito del partito, suscitando un clima di attesa, di slancio emotivo, di commozione.