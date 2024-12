Lanazione.it - Capodanno a Pisa, misure per la sicurezza. Niente vetro e botti in centro storico

, 30 dicembre 2024 - In vista del programma della notte di, con il concerto di Elio e le Storie Tese in piazza dei Cavalieri con a seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico su Ponte di Mezzo e, a seguire, un DJ Set di Nostalgia 90 in piazza dei Cavalieri, sono state emesse le ordinanze per lache prevedono il divieto per i privati di far scoppiare petardi e fuochi d’artificio nelle strade e piazze dele il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in recipienti di.Petardi e fuochi d'artificio. Dalle 20 del 31 dicembre 2024 alle 12 del 1 gennaio 2025, all’interno delle strade e piazze delè vietato accendere e lanciare articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d’artificio, petardi, razzi, mortaretti).