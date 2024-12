Ilrestodelcarlino.it - Meachum Clarke, potenza e spirito dei canti gospel stasera a Gabicce

Fano eMare (Pesaro e Urbino) domenica 29 dicembre 2024 - Una serata che resterà impressa nella memoria collettiva dei fanesi e che questo pomeriggio alle 18 replica aMare, promettendo di far rivivere le stesse emozioni, in un evento che si preannuncia altrettanto coinvolgente e unico. Il concerto didi ieri sera al Teatro della Fortuna si è rivelato uno degli spettacoli più straordinari e coinvolgenti delle 28 edizioni della rassegna dinatalizio organizzata dal Fano Jazz Network. Uno show unico, dove il confine tra palco e platea si è dissolto, trasformando l’intera sala in una festa collettiva di musica, energia e partecipazione. Sin dalle prime note intonate dai sei coristi della formazione& Company, l’atmosfera si è rivelata diversa.