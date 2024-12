Ilfattoquotidiano.it - Alpinisti morti sul Gran Sasso, il fratello di Luca Perazzini presenterà un esposto: “Dovevano fermarli”

“Io continuo a chiedermi perché non hanno impedito l’accesso ae Cristian. Se le condizioni erano proibitive e c’erano dei rischi legati al maltempo, nonfarli salire. Né mio, né Cristian erano inesperti o sprovveduti, come qualcuno ha scritto invece in questi giorni. Amavano la montagna, ne conoscevano i rischi. Purtroppo è accaduta una disgrazia. I soccorritori hanno fatto quello che hanno potuto e li ringraziamo per tutto l’impegno. Ma penso che questa tragedia si poteva evitare”. Sono le parole di Marcodi, morto, insieme a Cristian Gualdi, sul.In un’intervista al Qn-Resto del Carlino, all’indomani della fiaccolata organizzata da amici e conoscenti a San Vito di Santarcangelo di Romagna, il loro paese, l’uomo annuncia unalla procura di Teramo perché indaghi per capire se si poteva fare qualcosa prima che i due amiciiniziassero la loro gita.