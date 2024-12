Ilrestodelcarlino.it - Oggi apre la casetta della Befana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il ’Magico Natale 2024 a Bagno di Romagna’, in locandina sino al 7 gennaio 2025, offre anche per questi ultimi giorni dell’anno diverse iniziative., dalle 16 alle 17 l’apertura ufficiale, con lo scambio delle chiavi tra Babbo Natale e la. Poi alle 17.30 ’Magiche storie al Sentiero degli Gnomi’ del Parco dell’Armina a Bagno, una fantastica escursione a piedi, su prenotazione a pagamento. Domani, nella centralissima piazza-salotto Bettino Ricasoli a Bagno, ’Laboratoriocalzette’. Altre iniziative sono in calendario lunedì pomeriggio alle 16, in piazza Ricasoli, con il ’Laboratorio delle scopine’. Poi martedì pomeriggio, alle 17, si terrà ’Il Capodanno dei bambini’. Per mercoledì 1 gennaio, dalle 16, ’Maxi Tombola Cartoon’ in piazza Ricasoli con la ’e la sua crew’.