Ecco gli ambulatori aperti nell’ultimo week end del 2024

Anchefine settimane delalcuni studi medici di assistenza primaria resterannoa disposizione dei cittadini, in base all’accordo stipulato fra giunta regionale e i medici di medicina generale. Questi gli studi professionali che sarannooggi e domani nei tre distretti sanitari a Spezia e in provincia. Distretto sociosanitario 17 Oggi 8-12 dottor Enrico Lazzerini Via Aurelia, 1 Padivarma. Oggi 8-12/14-17 Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto. 29/12 8-12 dottoressa Claudia Corbani Via Brigate Partigiane,76 Follo; 29/12 8-12/14-17 Giorgio Peluso Corso Roma, 48 Levanto Distretto sociosanitario 18 oggi 8-12 Rossano Bertani Corso Cavour, 339 La Spezia. Oggi 8-12 Matteo Di Nasso Piazza Sant’Agostino, 10 La Spezia Oggi 8-12 Marco Lazzeri Via Vittorio Veneto, 173 La Spezia.