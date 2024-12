Nerdpool.it - The Walking Dead: The Ones Who Live in arrivo su Sky e Now

Per ben undici stagioni abbiamo guardato il mondo cambiare dopo l’apocalisse attraverso gli occhi dei personaggi di una delle saghe più acclamate e seguite di sempre: The, la serie cult tratta dalla famosissima graphic novel di Robert Kirkman. Ma questa storia ci ha insegnato anche che l’amore può sopravvivere veramente a qualsiasi cosa, ed è l’amore ad essere al centro di The: TheWho, spin off delle serie, incon tutti i suoi episodi lunedì 30 dicembre in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW. The: TheWhoracconta la storia di Rick (Andrew Lincoln – Afterlife) e Michonne (Danai Gurira – Avengers), separati cinque anni prima dopo la presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie.