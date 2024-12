Lapresse.it - Kazakistan, Azerbaijan Airlines sospende voli per 7 città russe

ha annunciato la sospensione deiverso 7a seguito dello schianto aereo di mercoledì, quando un Embraer 190 della compagnia aerea è caduto mentre tentava un atterraggio d’emergenza ad Aktau, in Zakazistan. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu, citando un comunicato della compagnia aerea. Ieri da fonti azere e Usa è iniziata a circolare l’ipotesi che dietro l’incidente ci sia l’ombra della contraerea russa. “Tenendo conto dei dati iniziali dell’indagine sull’incidente aereo dell’Embraer 190 del 25 dicembre, nonché dei potenziali rischi per la sicurezza dei, iper Mineralnye Vody, Sochi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny e Makhachkala saranno sospesi dal 28 dicembre fino alla conclusione definitiva del procedimento”, ha annunciato, precisando che i passeggeri con biglietti per le destinazioni interessate hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio gratuito del biglietto.