Il sondaggio politico di fine 2024 | si contrae di poco il gradimento al governo ma cresce FdI Bene anche Pd e Avs

Si avvicina ladell’anno: è tempo di bilanci,politici. Il sondaggista Nando Pagnoncelli, per il Corriere, ha analizzato come si sono mossi i flussi di consensi rispetto al voto del 25 settembre 2022. Il primo elemento rilevato è una certa solidità delMeloni. Seppure ilsi è leggermente contratto, le crisi politiche in Francia e in Germania hanno fatto risaltare l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia sullo scenario internazionale. D’altro canto, però, la flessione della crescita economica, le criticità del potere d’acquisto delle famiglie e le difficoltà di alcuni settori, su tutti gli automotive, causerebbero un potenziale di arretramento di preferenze per le forze di maggioranza. L’esecutivo, dunque, ha toccato per Pagnoncellli un indice di apprezzamento pari a 41, con un calo di 3 punti rispetto al 2023 e di 13 punti rispetto all’insediamento.