Atalanta un’altra assenza dopo Retegui! Tra pochi giorni l’Inter – Sky

L’ha recuperato un pezzo nella difesa quest’oggi, ossia Giorgio Scalvini. Gian Piero Gasperini però perde un altro giocatore oltre a Mateo, traci sarà. MOMENTO – L’è in un momento ottimo di forma. Da settembre non perde più ed è prima in classifica con 40 punti a +3 dalcon una partita in meno. Gian Piero Gasperini e i suoi vincono solamente e domani affronteranno la Lazio di Marco Baroni allo Stadio Olimpico. Il match è delicato e i bergamaschi rischiano di perdere il primato in favore degli altri nerazzurri di Milano impegnati a Cagliari nel sabato pomeriggio. Gasperini riceve comunque una pessima notizia in vista delle prossime gare., un infortunio prima di Lazio e InterINFORTUNIO – Oltre a Mateo, che dovrebbe saltare sia la Lazio che la Supercoppa Italiana, l’ha perso anche Matteo Ruggieri.