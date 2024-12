.com - Jesina / Per i tifosi la vittoria più bella arriva fuori dal campo

Devoluto il ricavato del memorial Red del 2024, 1000 euro, alla Associazione ‘Azzurro Genesi’ per sostenere le cure di una giovane bimbaJESI, 26 dicembre 2024 – Calcio e beneficenza, un binomio che ormai è una consuetudine per idella.In occasione del Natale la Curva Nord Jesi calcio ha devoluto il ricavato del memorial Red del 2024 alla Associazione ‘Azzurro Genesi’.“Tirando le somme di questo 2024 – scrivono i– abbiamo vissuto uno degli anni peggiori della Nostra. Una retrocessione e le querele, tramutate in diffide, per mano di un presidente che i fatti dimostrano essere il peggiore della storia, per risultati e rapporti con la città. Come gruppo abbiamo scelto la cosa più difficile, non presenziare le partite. Ildi gioco non è tutto e quello che stanno subendo alcuni di noi, potrebbe accadere a qualsiasi Jesino.