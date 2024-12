Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 24 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

24, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Siamo alla vigilia di Natale e lazione sarà al quanto speciale. Oltre alla diretta degliamericani, con il football e il basket NBA a tenere banco, giusto offrirvi lo schedule che Skydedicherà a Jannik Sinner.Il magico percorso del 2024 del tennista altoatesino, che per sempre ha cambiato la storia di questa disciplina nel Bel Paese: dal successo negli Australian Open, fino ad arrivare al trionfo nelle ATP Finals e in Coppa Davis. Una sorta di regalo natalizio per gli appassionati e i tifosi del pusterese.Guarda l’NFL su DAZN.