Le feste per i poveri. Associazioni in campo per portare serenità

Ad Ascoli, come negli anni passati, anche le festività natalizie del 2024 saranno all’insegna dell’inclusione sociale, in favore deie dei bisognosi. Torneranno, infatti, due importanti iniziative di solidarietà: il ‘Natale di tutti’ e il ‘Capodanno di tutti’, che vedono il Comune di Ascoli, la Caritas diocesana, il Polo di accoglienza e solidarietà (Pas), l’associazione Betania e l’associazione Zarepta fare squadra, per offrire un momento die di condivisione a chi sta sperimentando momenti difficili. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Marco Fioravanti, gli assessori Massimiliano Brugni e Donatella Ferretti, oltre a Giorgio Rocchi (direttore Caritas diocesana), Pino Felicetti (presidente Pas), Mimmo Bianchini (associazione Betania) e Raniero Isopi (associazione Zarepta).