Siti per creare una cartolina di auguri con l' IA

Prima di tutto, Buon Natale a voi! Se siamo qui a cercare un modo per inviareoriginali agli amici o parenti, possiamo oggi pensare all'invio di unadielettronica personalizzata, magari creata con l'intelligenza artificiale (ormai onnipresente in ogni sito di design o di creazione di contenuti digitali).I seguentisono ottimi per inviare E-cards generate tramite IA e valgono non solo per le feste di Natale o Capodanno, ma per ogni occasione come i compleanni, pasqua, festa della mamma, Halloween, San Valentino e così via. Tutti ifunzionano in modo similare e permettono, con un'applicazione web, diun biglietto personalizzato usando immagini dedicate alla festa oppure foto personali e video in cui si può scrivere il proprio messaggio di.LEGGI ANCHE ->fotomontaggi con personaggi famosi e Babbo NatalePrima, vediamo il nostro video1) Microsoft Designer Uno dei miglioriperdicon l'intelligenza artificiale è Microsoft Designer, utilizzabile gratuitamente per chiunque possegga un account Microsoft.