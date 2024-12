Ilgiorno.it - Finché c’è guerra non c’è speranza per i bambini

Parsi Ogni anno, non sotto l’albero di Natale ma davanti alla grotta del Presepe, quale rito sospeso tra la mia irremovibile fiducia spirituale che Gesù, il Figlio, il Bambino divino (come ogni bambino è!) sia venuto al mondo per salvarlo - e ci riuscirà! - io metto una lettera di propositi personali, una serie di foto, di speranze educative, creative, sociali e una cartella di disegni di/e e di ragazzini, abili e diversamente abili, che ho ricevuto e raccolto girando per scuole di ogni ordine e grado. Quest’anno l’ho fatto più degli altri anni perché oggi è come stesse succedendo qualcosa che mi ricorda gli anni ’70. Cambiamenti, riflessioni, proposte, partecipazione che sembra stiano aprendo la strada a interventi sistematici, competenti, adeguati in ragione della consapevolezza che si vanno radicando, negli studenti, alcune nuove forme di grave disagio psicofisico, infantile e giovanile.