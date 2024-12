Quotidiano.net - ‘Doctor Who: Joy to the World’, una favola sci-fi di Natale sul potere dell'amicizia

Roma, 22 dicembre 2024 – Sapete a cosa servono quelle porte chiuse che, di tanto in tanto, si trovano nelle stanze degli alberghi? No, vero? Beh forse ora grazie a “Doctor Who: Joy to the World”, lo speciale natalizioa serie con protagonista Il Signore del Tempo disponibile su Disney+ il 25 dicembre (alle 18.10, ora italiana), lo scoprirete. Secondo appuntamento natalizio, dopo "The Church On Ruby Road", con protagonista il quindicesimo Dottore – il primo nero e apertamente queer - con il volto di Ncuti Gatwa, “Joy to the World” vede il ritorno alla sceneggiatura’ex showrunner Steven Moffat (lo stesso di “Sherlock”). Il suo 50º - e si vocifera, ultimo - episodio lo vede confrontarsi nuovamente con l'appuntamento annuale sotto il vischio a sette anni di distanza da "Twice Upon a Time" del 2017.