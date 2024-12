Lanazione.it - Ciclista investito e ucciso da un’auto. Tragedia sulla statale Flaminia

dalungo laFlamina tra Narni e Terni, all’altezza di Castel Chiaro. La vittima è un narnese di 77 anni, A.B., morto sul colpo o negli attimi immediatamente successivi all’impatto con la vettura, che percorreva la carreggiata nello stesso senso di marcia. Per ilpurtroppo non c’è stato niente da fare; il personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo le prime ricostruzioni il settantasettenne in sella alla bici è statodacondotta da un anziano della stessa età, che non si sarebbe accorto della presenza del, forse per la visibilità compromessa dall’oscurità sopraggiunta. Lasi è consumata nel tardo pomeriggio. L’automobilista, come detto anch’egli settantasettenne, è stato trasportato in ospedale in stato di choc.