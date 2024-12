Oasport.it - Skicross, Jole Galli mai così in alto! Seconda a San Candido dopo il grave infortunio

Eccezionale. L’azzurra ha infatti conquistato laposizione in occasione della gara-2 valida per la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di, in scena questo weekend sulle nevi di San. Si tratta di un risultato altamente significativo per la nativa di Samedan, la quale ha ottenuto il piazzamento più importante della carrierala terza piazza di Reiteralm nel 2023. Un obiettivo raggiunto al quarto tentativo dal rientro post.Una prestazione di altissimo profilo per l’azzurra, già brillante nei quarti di finale, dove ha dovuto cedere il passo soltanto ad Hannah Schmidt, poi battuta eroicamente in semifinale piazzandosi alle spalle della tedesca Daniela Maier. Non una giornata eccezionale per il Canada, considerata anche l’uscita di scena di Marielle Thompson, eliminata anche lei al secondo turno.