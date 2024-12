Iltempo.it - L'attacco di Magdeburgo svetta tra i topic social: gli hashtag e le emoji più usati

Leggi su Iltempo.it

“Un'azione terribile e folle”. Non è riuscito a trovare altre parole il cancelliere tedesco Olaf Scholz per descrivere l'attentato al mercatino di Natale diche pare essere stato commesso da Taleb Al Abdulmohsen, un medico di 50 anni, specialista in psichiatria, rifugiato in Germania dall'Arabia Saudita, che al momento sembra abbia agito da solo. All'indomani della tragedia, gran parte del mondosi è stretto attorno alle famiglie delle vittime e al popolo della cittadina tedesca, capitale del Land Sassonia-Anhalt. Tanti sono gliche sono stati spesi dagli utenti delle varie piattaforme per esprimere cordoglio nei confronti dei parenti dei morti e dei feriti. Tra i più gettonati troviamo sicuramente quelli descrittivi di quanto accaduto come #Magdeburg, #Islam, #Attentat, #Weihnachtsmarkt (che in italiano significa mercatino di Natale).