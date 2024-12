Ilrestodelcarlino.it - La tragedia per i due bambini: "Annullata la recita di Natale, grande ansia tra tutti gli alunni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Campanella, prima ora, appello: due banchi vuoti. Sono quelli dove ogni giorno siedono i figli di Emanuela Massicci, la donna brutalmente uccisa dal marito Massimo Malavolta, il loro papà. Alla scuola secondaria Don Bosco di Castignano, dove i duefrequentano rispettivamente la classe prima e seconda, l’altro ieri sarebbe dovuta andare in scena ladi, ma tra i corridoi del plesso, al clima di serenità e gioia di un giorno di festa, sono subentrati incredulità, paura e sdegno. "La notizia ci è arrivata subito, siamo una piccola comunità. L’efferatezza del gesto, la modalità in cui è avvenuto, in una situazione di quotidianità, con i figli nella stanza accanto, pronti per iniziare una nuova giornata di scuola, ne fanno unasenza eguali". Commenta così il fatto la dirigente scolastica Silvia Giorgi dalle aule di una scuola in lutto.