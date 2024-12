Lanazione.it - La borsa di studio “Luigi Vignaroli” assegnata a Mattia Ricciarini

Arezzo, 21 dicembre 2024 – Ladi. E’ stataal dottorladi” per l’anno 2024, promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione di Arezzo e supportata da La Ferroviaria Spa. L’argomento assegnato ai candidati è stato “Il momento impositivo ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto”, con particolare approfondimento sull’evoluzione della normativa europea. Il dottorha approfondito il tema partendo dall’evoluzione della normativa italiana e dell’orientamento europeo per poi chiarire le varie fattispecie applicative dell’Imposta a seconda del fatto generativo dell’imposizione. In ultimo, un’interessante carrellata delle più recenti sentenze della Suprema Corte italiana e della Corte europea.